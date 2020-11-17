В Санкт-Петербурге на 1000 жителей приходится 317 легковых автомобилей. Как установили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», уровень автомобилизации в Северной столице выше, чем в Москве и в целом по стране.

Для сравнения: в России на тысячу человек пришлось 309 машин (по состоянию на 1 июля 2020 года). В столице страны этот показатель еще ниже – 287 единиц. Иными словами, обеспеченность автомобилями в Петербурге на 10% выше, чем в Москве. Такая диспропорция возникает из-за того, что московский автопарк в 2,1 раза объемнее питерского, а населения в столице в 2,3 раза больше, чем во втором городе РФ.

Впрочем, в нашей стране есть и такие крупные города, в которых уровень автомобилизации даже выше, чем в Санкт-Петербурге. О них, а также о тех, где обеспеченность автомобилями невысокая, можно узнать здесь.

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Фото: АВТОСТАТ