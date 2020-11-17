AUTOSTAT Anayitic Day: как получить обратную связь от клиентов?

Люди, покупающие автомобили, - кто они? Сколько им лет? Где они живут? Почему выбирают именно это моторное масло и именно эти шины? Почему не хотят покупать автомобиль онлайн и что может подтолкнуть их к этому? Можно ответить на эти вопросы и попасть «пальцем в небо», а можно собрать объективные данные и составить портрет вашего клиента.

Как получить эти данные, знают в аналитическом агентстве «АВТОСТАТ». 25 ноября 2020 года в рамках онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day» наши эксперты расскажут, как и зачем проводятся опросы, какие возможности для их проведения имеются сегодня, и какую информацию можно получить на выходе.

В зависимости от ваших целей, мы поможем собрать данные по следующим направлениям:

1. «АВТОСТАТ Омнибус»: мнение автовладельцев по новым автомобилям, предпочтения по моторным маслам и автомобильным шинам. Такие опросы проводятся уже 5 лет подряд, по одной и той же методике, что позволяет сравнивать показатели в динамике и охватить выборку, соответствующую активному парку ТС РФ.

2. Портрет российского автовладельца – формируется не только по маркам, но и по моделям. Пол, возраст, род занятий, индекс лояльности к марке – все это можно выяснить с помощью нашей методики. Сейчас в наличии есть «портреты» по 54 моделям из 32 марок.

3. Готовность россиян к онлайн-покупке автомобиля – условия покупки и размер предоплаты, причины отказа от покупки, что могло бы склонить к такой покупке. Результаты опросов и мнения экспертов – все это в новом отчете «на злобу дня».

Хотите, чтобы ваша реклама стала таргетированной? Вам интересно мнение настоящих, а главное, потенциальных клиентов? Присоединяйтесь, и мы расскажем, как собрать самую достоверную информацию о вашей целевой аудитории.

Участие в конференции «AUTOSTAT Analytic Day» бесплатно. Посмотреть и задать вопросы можно будет 25 ноября с 10:00 до 13:00 (время московское). Регистрация – здесь.