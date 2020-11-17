Новый Bentley Flying Spur V8 появится в России в 2021 году

Компания Bentley начала производство модели Flying Spur с двигателем V8. Ручная сборка каждого автомобиля на заводе в Крю занимает более 100 часов, сообщает пресс-служба британской марки. Первые Flying Spur V8 будут переданы российским клиентам в 2021 году.

Новый Flying Spur оснащается 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 550 л. с. и максимальный крутящий момент 770 Нм при частоте вращения коленчатого вала менее 2000 об/мин, который сохраняется вплоть до 4500 об/мин. Разгон до 100 км/ч у четырехдверного Gran Turismo с двигателем V8 занимает 4,1 секунды, максимальная скорость составляет 318 км/ч. Кроме того, разработчики увеличили запас хода до 709 км в рамках нового стандарта ездового цикла (WLPT) и на 15% снизили выбросы CO2 (по сравнению с моделью, оснащенной двигателем W12).

В стандартную комплектацию Bentley Flying Spur V8 включены адаптивная пневматическая подвеска, функция перераспределения крутящего момента посредством подтормаживания колес, система управления динамикой Drive Dynamics Control и электрорегулируемое рулевое управление. Опционально доступна 48-вольтовая технология активного подавления кренов (Bentley Dynamic Ride) и электронная система управления всеми колесами.

Для Flying Spur V8 также предлагается первый в автомобильной отрасли поворотный дисплей Bentley, дополненный интерфейсом Apple CarPlay, фотореалистичными изображениями спутниковых карт и продвинутой функцией предупреждения об изменении дорожных условий посредством сервиса информации об опасностях.

Какие модели можно ждать на российском рынке в следующем году, смотрите в «Календаре новинок».