Porsche Taycan прошел сертификацию в России и резко подешевел

Компания Porsche сертифицировала в России модель Taycan и переписала цены: электрокар подешевел с 7,8 миллиона до 7,36 млн рублей. Резкое снижение цены объясняется отменой таможенных пошлин на электромобили на территории Евразийского экономического союза, в который, помимо России, входят Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.

Как пишет портал Motor.ru, Taycan представлен в России в трех версиях: начальной 4S с 530-сильной установкой, Turbo (680 л.с.), которая теперь стоит 9,5 млн рублей вместо прежних 10,6 миллиона, и Turbo S (761 л.с.) – ее можно купить за 11,6 миллиона вместо 12,9 млн рублей. Таким образом, на российском рынке модель оказалась значительно дешевле, чем, например, в Германии. Заказы на Taycan уже принимаются, а в салонах дилеров электрокары появятся к концу осени.

Что же касается самого доступного Taycan с одним электромотором (408 сил) и задним приводом, то для российского рынка он не заявлен. Зато он уже продается в Китае, где стоит 888 тысяч юаней (более 10 млн рублей по нынешнему курсу).