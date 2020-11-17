Porsche Taycan прошел сертификацию в России и резко подешевел

Компания Porsche сертифицировала в России модель Taycan и переписала цены: электрокар подешевел с 7,8 миллиона до 7,36 млн рублей. Резкое снижение цены объясняется отменой таможенных пошлин на электромобили на территории Евразийского экономического союза, в который, помимо России, входят Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.
Как пишет портал Motor.ru, Taycan представлен в России в трех версиях: начальной 4S с 530-сильной установкой, Turbo (680 л.с.), которая теперь стоит 9,5 млн рублей вместо прежних 10,6 миллиона, и Turbo S (761 л.с.) – ее можно купить за 11,6 миллиона вместо 12,9 млн рублей. Таким образом, на российском рынке модель оказалась значительно дешевле, чем, например, в Германии. Заказы на Taycan уже принимаются, а в салонах дилеров электрокары появятся к концу осени.
Что же касается самого доступного Taycan с одним электромотором (408 сил) и задним приводом, то для российского рынка он не заявлен. Зато он уже продается в Китае, где стоит 888 тысяч юаней (более 10 млн рублей по нынешнему курсу).
Между тем, недавно фотошпионам удалось заснять прототип универсала Porsche Taycan Cross Tourismo, проходящий финальные испытания. На снимках, опубликованных изданием Autocar, новая версия электрокара полностью лишена камуфляжа, что позволяет подробно рассмотреть ее со всех сторон. Так, судя по фотографиям, внешних отличий от стандартного Taycan немного: они сведены к переоформленной задней части и удлиненной линии крыши, а также к увеличенному дорожному просвету. Профиль электрокара напоминает вседорожный концепт-кар Mission E Cross Turismo, который Porsche показала еще в 2018 году. Платформа у «Тайканов» единая – Premium Platform Electric (PPE).
Вероятно, техническая часть будет полностью перенесена на универсал с обычного Taycan. Это электрическая силовая установка, в заднеприводной начальной версии 4S выдающая 530 л.с. и питающаяся от батареи емкостью 79,2 киловатт-часа. Позже к линейке Cross Turismo присоединятся и более мощные варианты: 680-сильный Turbo, а также 761-сильный Turbo S с литий-ионным аккумулятором на 93,4 киловатт-часа.
Изначально универсал, разработкой которого Porsche занимается уже не один год, планировали показать до конца декабря. Однако из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, а также неожиданно низкого спроса на стандартный Taycan немецкой марке пришлось отложить премьеру до 2021 года. Более точные сроки дебюта новинки пока не названы. Сборку Porsche Taycan Cross Tourismo наладят на мощностях завода марки в Цуффенхаузене. Доберется ли он до российского рынка, неизвестно.
Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Porsche, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».
Фото: autocar.co.uk