Land Rover выпустит самый доступный внедорожник в 2022 году

Компания Land Rover выпустит свой самый компактный и дешевый внедорожник в 2022 году. По данным издания Whatcar.com, внешне новинку стилизуют под Defender, а цены на него будут начинаться от 25 тыс. фунтов стерлингов (2,6 млн рублей). Основными конкурентами машины называются Audi Q3, BMW X1 и Volvo XC40, пишет портал Autonews.ru.

Название младшего внедорожника Land Rover пока держится в секрете. Ожидается, что новинка получит упрощенный интерьер с минимальным набором опций комфорта. Не так давно стало известно, что компания будет использовать в интерьере своих новых автомобилей особый материал, получаемый из переработанного океанического мусора и вторсырья.

По неофициальным данным, изначально в продажу отправится версия только с передним приводом. Автомобиль укомплектуют 1,5-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами. Чуть позже дебютируют полноприводная модификация и подзаряжаемый гибрид.

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Фото: Whatcar.com