В Казахстане началось производство реанимобилей на базе УАЗ «Профи»

Казахстанский завод «СарыаркаАвтоПром» начал производство реанимобилей на базе УАЗ «Профи». Первая партия из 34 автомобилей уже передана республиканским региональным медучреждениям, сообщает пресс-служба УАЗа.

Автомобили скорой медицинской помощи класса С пополнят гамму производимых на казахстанской сборочной площадке УАЗ «Патриот», «Хантер», «Профи» и коммерческих моделей классического семейства. Новые АСМП оборудованы всем необходимым для транспортировки, мониторинга и эффективного проведения мер реанимационного характера при угрожающих жизни пациента состояниях на догоспитальном этапе.

В списке оснащения спецмодификации фигурируют многофункциональная тележка-каталка со съемными носилками, бифазный дефибриллятор-монитор со встроенным принтером и транспортный реанимационно-анестезиологический монитор, а также аппараты искусственной вентиляции легких и другое медоборудование для оказания срочной помощи в пути.

Термо- и шумоизолированный каркасный модульный блок с наружными стеклопластиковыми панелями, армированный для надежной фиксации оборудования, обеспечивает оптимальную для медицинского персонала эргономику салона. Тяговитый бензиновый двигатель ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (149,6 л.с. и 235 Нм), работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и подключаемый полный привод позволяют максимально реализовать потенциал УАЗ АСМП класса С при эксплуатации в труднодоступных районах местности.

«Обновление медицинского автопарка сегодня важно и своевременно, поскольку в условиях пандемии спрос на неотложную помощь существенно увеличился. Пополнение новыми полноприводными реанимобилями УАЗ «Профи» – это значительное усиление станций скорой помощи. Эта модель впервые представлена на нашем рынке. Главное отличие автомобилей – высокая проходимость, которая позволит медикам добираться даже в самые отдаленные районы и своевременно оказывать помощь пациентам»,– заявил Ермек Ескергенов, генеральный директор группы компаний «Вираж», официального дистрибьютора автомобилей УАЗ на территории республики Казахстан.

В 2021 году на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром» планируется наладить сборку и другой спецтехники на базе УАЗ «Профи». Речь в частности идет об автоцистернах для транспортировки молочной продукции, хлебных фургонах, бензовозах, топливозаправщиках, а также пожарных автомобилях.