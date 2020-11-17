В Великобритании с 2030 года запретят продажу автомобилей на бензине

Великобритания намерена запретить продажу на территории страны новых автомобилей на бензине и дизеле. По данным газеты The Guardian, такие правила вступят в силу с 2030 года.

Сроки внедрения нового правила только приближаются: в начале текущего 2020 года власти Британии собирались ввести запрет на такие машины с 2035 года. Два года назад в планах правительства было ввести ограничения с 2040 года, пишет агентство "Прайм".

По данным источников, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявит об этом ограничении уже в ближайшее время. Правительство королевства надеется, что ограничения на продажу новых машин с бензиновым и дизельным двигателем оживит рынок электромобилей и поможет стране достичь своих целей по стабилизации климатических условий. В том числе Лондон хочет сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году.

Хотя экологичные машины и набирают популярность у жителей Туманного Альбиона – только за 2019 год спрос вырос в два раза – доля электромобилей все еще находится на отметке в 7% от всех новых транспортных средств, купленных в Великобритании в октябре. Правительство намерено в следующем 2021 году выделить порядка 500 млн фунтов стерлингов на создание зарядных станций для электрокаров.

Фото: РИА Новости. Дмитрий Паршин