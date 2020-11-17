Новый Mercedes-Benz S-Класс скоро появится в России | АВТОСТАТ

Новый Mercedes-Benz S-Класс скоро появится в России

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Компания Mercedes-Benz в конце ноября объявит цены и начнет прием заказов в России на новый S-Класс. Первые автомобили российские клиенты, как ожидается, смогут получить в начале февраля 2021 года. Позже – летом 2021 – состоится выход на российский рынок Mercedes-Maybach S-Класс. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус». О других новинках, которые планируется представить в нашей стране в 2021 году, в компании пока не сообщают.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz s-class

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