Новый Mercedes-Benz S-Класс скоро появится в России

Компания Mercedes-Benz в конце ноября объявит цены и начнет прием заказов в России на новый S-Класс. Первые автомобили российские клиенты, как ожидается, смогут получить в начале февраля 2021 года. Позже – летом 2021 – состоится выход на российский рынок Mercedes-Maybach S-Класс. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус». О других новинках, которые планируется представить в нашей стране в 2021 году, в компании пока не сообщают.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.