Toyota отзывает в России более 69 тысяч автомобилей

Компания «Тойота Мотор» 16 ноября объявила об отзыве 69051 автомобиля Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T, реализованный с 3 октября 2013 года по настоящее время. Причиной отзыва является потенциально возможная неисправность бензонасоса, который расположен в топливном баке и создает давление в топливной системе двигателя. При определенных обстоятельствах, с течением времени возможно растрескивание крыльчатки устройства и его деформация. В отдельных случаях это может привести к неккоректной работе детали. На всех автомобилях будет выполнена замена топливного насоса на модернизированный. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как отмечает эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК «БИЗНЕС КАР» Александр Лихачев, отзывные кампании – это устоявшаяся общемировая практика, российским автовладельцам также привычно, что на автомобиле любого бренда возможно проведение одной или нескольких акций от производителя. На репутацию бренда в большинстве случаев такие кампании влияют, скорее, нейтрально, а в некоторых случаях даже положительно, повышая лояльность покупателей – ведь это очевидный признак ответственного подхода и заботы о своих клиентах.

«Почти 30-летний опыт работы ГК «БИЗНЕС КАР» показывает, что чаще всего причиной отзывов является качество комплектующих. К сожалению, ни один производитель не может на 100% исключить риски отзывных кампаний, так как всегда существует человеческий фактор, а также другие, в том числе природные обстоятельства, которые мы контролировать не можем. Любой автомобиль (новый или с пробегом), который попал под действие акции, потенциально представляет опасность для его владельца и других участников дорожного движения, поэтому в этих случаях мы советуем не медлить и оперативно обращаться к дилеру», – говорит Александр Лихачев.

Подробнее о влиянии отзывных кампаний на имидж автопроизводителей – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».