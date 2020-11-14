GAC откроет дилерские центры еще в четырех городах России

Официальные дилеры GAC Motor появятся еще в четырех городах. Компания объявила о том, что готовится открытие автосалонов в Уфе («Ладья-Авто»), Ижевске («Капитан-Авто») и Краснодаре («РН-Авто»). Между тем, автомобили марки уже привезли и в Воронеж, где дилерский центр GAC Motor откроет группа компаний «Ринг», сообщает портал «Китайские автомобили». Пока автосалон в столице Черноземья только готовят к запуску, но планируют, что продажи машин начнутся до конца ноября или в начале декабря.

Согласно официальному сайту «ГАК Мотор Рус», на сегодняшний день дилерская сеть GAC Motor в России насчитывает восемь автосалонов, которые расположены в семи городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Омске, Нижнем Новгороде, Энгельсе и Сургуте.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года. На сегодняшний день в модельный ряд GAC Motor входят флагманский кроссовер GS8, премиальный минивэн GN8 и новый среднеразмерный кроссовер GS5. Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании «ГАК Мотор Рус», по итогам 2020 года в России планируется реализовать 1500 автомобилей. При этом локомотивом продаж GAC Motor на российском рынке должен стать новый кроссовер кроссовер GS5.

Ранее сообщалось, что компания GAC Motor рассматривает возможность локализации производства своих автомобилей в России. Однако на сегодняшний день изучение данного вопроса находится на начальной стадии.