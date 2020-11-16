Chery рассказала о новинках для России в 2021 году

Компания Chery в 2021 году представит на российском рынке три новых модели. Так, в первом квартале в продажу должен поступить новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, во втором квартале – компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x), а в четвертом квартале ожидается появление Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

Между тем, компания Chery завершила поставки в Россию кроссовера Tiggo 7, хотя изначально его планировалось продавать параллельно с Tiggo 7 Pro, который появился на российском рынке в сентябре этого года. Напомним, новинка предлагается в трех комплектациях – Elite, Luxury и Prestige – по цене от 1 млн 519 тыс. 900 рублей до 1 млн 689 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

«Мы Tiggo 7 планировали оставить в линейке, считая, что основным драйвером продаж станет самая доступная комплектация с «механикой» и 152-сильным турбомотором. Однако на практике выяснилось, что потребители предпочитают либо взять сопоставимую по цене топовую комплектацию Tiggo 4 – с турбомотором и «роботом», либо доплатить еще некоторую сумму и купить уже Tiggo 7 Pro. Учитывая этот тренд, мы приняли решение отказаться от продаж «семерки», следуя за предпочтениями наших клиентов», – пояснили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

В настоящее время марка Chery представлена на российском рынке линейкой кроссоверов серии Tiggo, состоящей из трех моделей: Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Chery реализовали 1490 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Chery в России увеличились на 50% и составили 78555 машин.