Audi обновила спортивный кроссовер SQ5 | АВТОСТАТ

Audi обновила спортивный кроссовер SQ5

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Audi обновила спортивный кроссовер SQ5

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Компания Audi представила обновленную версию спортивной модификации кроссовера SQ5, которая будет выпускаться на мексиканском заводе в Сан-Хосе-Чьяпа. В Европе продажи новинки стартуют в первом квартале следующего года, а ее стоимость будет начинаться от 68137 евро, пишет портал Autonews.ru.

Обновленный SQ5 получил те же изменения во внешности, что и обновленный Q5. Восьмиугольная решетка радиатора кроссовера стала уже и шире, а воздухозаборники в переднем бампере увеличились в размерах. Также у автомобиля изменился рисунок дневных ходовых огней. Кроме этого у машины появились новая декоративная накладка между задними фонарями и обновленный диффузор. Базовые версии кроссовера оснащаются светодиодными фарами, за доплату клиентам предложат матричную оптику.

В салоне рестайлинговго SQ5 устанавливаются спортивные сиденья обитые кожей Nappa, а также информационно-развлекательная система MMI с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем и цифровая приборная панель диагональю 12,3-дюйма с различными вариантами графической схемы.

Также доработке подвергся 3,0-литровый дизельный агрегат, которым комплектуется Audi SQ5. Из-за ужесточения экологических норм в Европе мощность агрегата была снижена до 341 л.с. С двигателем по прежнему работает 48-вольтовый стартер-генератор, который обеспечивает движение накатом с выключенным двигателем и поддерживает функцию старт-стоп. Коробка передач – 8-ступенчатый «автомат». До 100 км/ч обновленный кроссовер может разогнаться за 5,1 секунду. Максимальная скорость – 250 км/ч.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки премиум-марки audi audi sq5

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