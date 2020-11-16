Volvo открыла новый дилерский центр в Санкт-Петербурге

Компания Volvo Car Russia открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр Volvo Car Family, ставший третьим в портфеле компании «Карс Фэмили». Новый дилерский центр осуществляет работу по продаже новых автомобилей и автомобилей с пробегом, кредитованию, страхованию и лизингу, сообщает пресс-служба шведской марки.

В шоу-руме площадью 550 кв.м клиенты смогут ознакомиться с актуальной линейкой шведского бренда и подобрать фирменные аксессуары. Также к их услугам доступен просторный сервисный цех, занимающий 1384 кв.м и предлагающий полный спектр работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию Volvo. Кроме того, для комфорта гостей выделена вместительная парковка на 100 мест.

На сегодняшний день дилерская сеть Volvo Car Russia состоит из 39 дилерских центров (включая двух сервисных дилеров) в 22 городах. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Volvo реализовали 925 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Volvo составили 5869 машин – на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В каких еще городах есть дилерские центры Volvo, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».