Toyota Land Cruiser Prado доступен в России в эксклюзивном исполнении Black Onyx

Российские дилеры Toyota начали продажи внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в новой топовой версии Black Onyx. Стоимость новинки составляет от 4 млн 696 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Как отмечается, высокий интерес покупателей к обновленному внедорожнику позволил еще до появления автомобилей в шоу-румах перевыполнить план по контрактам вдвое.

Экстерьер флагманской комплектации Toyota Land Cruiser Prado отличается специальными накладками в нижней части переднего и заднего бампера, а также шильдиками специальной серии Black Onyx, которые расположены на задних стойках автомобиля.

Автомобиль в версии Black Onyx доступен с двумя вариантами двигателей: бензиновым V6 объемом 4,0 литра и мощностью 249 л.с., а также обновленным дизельным мотором объемом 2,8 литра, мощность которого была увеличена на 23 л. с. до 200 л. с., а крутящий момент вырос на 50 Нм и теперь составляет 500 Нм.

Наряду с другими версиями обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado Black Onyx получил новую мультимедийную систему с 9-дюймовым цветным центральным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В список опций максимальной комплектации входит навигация на русском языке, премиальная акустическая система JBL с 14 динамиками и люк с электроприводом. Расширенный зимний пакет включает подогрев задних сидений, специальные потолочные воздуховоды для задних пассажиров, предпусковой подогреватель дизельного двигателя и салона с дистанционным управлением.

Внедорожник в версии Black Onyх предлагается в варианте с пятиместным и семиместным салоном, третий ряд сидений которого имеет удобный электропривод складывания. Автомобиль оснащается пневматической задней подвеской AHC, способной изменять высоту кузова в трех положениях, что позволяет увеличивать угол съезда и облегчает использование прицепа. Топовая версия внедорожника комплектуется адаптивной регулируемой подвеской AVS, меняющей характеристики каждого амортизатора в режиме реального времени, а также имеет специальные режимы движения Comfort и Sport S+.

За высокий уровень безопасности и комфорта водителя и пассажиров в дороге отвечает комплексный пакет Toyota Safety Sense 2.0, который включает систему iDRCC, объединяющую динамический круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и систему распознавания дорожных знаков и информирования водителя о них. Также в него входит система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов днем и ночью и велосипедистов днем (PCS), система контроля и информирования об усталости водителя (SWS), система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) и система переключения дальнего света на ближний (AHB).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Toyota, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».