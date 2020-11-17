Украинский авторынок в октябре вернулся к падению | АВТОСТАТ

Украинский авторынок в октябре вернулся к падению

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Украинский авторынок в октябре вернулся к падению

Рынок транспортных средств в Украине
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После сентябрьского роста автомобильный рынок Украины вновь испытал падение. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине». Так, в октябре 2020 года украинцы купили 8,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем год назад.

Лидерство на рынке соседней страны снова перешло к французской марке Renault, объем рынка которой в прошлом месяце составил 1550 машин, показав при этом падение на 20%. На второе место опустился японский бренд Toyota с результатом 1340 единиц и ростом на 8%.

С заметным отставанием от этих двух марок, которым принадлежит треть украинского авторынка, располагаются KIA (820 шт.), Skoda (570 шт.) и Volkswagen (550 шт.). Но если чешский бренд демонстрирует положительную динамику (+14%), то у корейского и немецкого наблюдается отрицательная (-1% и -12% соответственно).

Самой популярной моделью на авторынке Украины в октябре стал кроссовер KIA Sportage, который разошелся тиражом в 780 экземпляров. Седан Renault Logan был куплен в количестве 520 штук, а кроссовер Toyota RAV4 приобрели 510 украинцев. Кроме них, в ТОП-5 здесь попали кроссовер Renault Duster (440 шт.) и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (350 шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 10 месяцев нынешнего года украинский авторынок тоже находится «в минусе». За этот период жители соседней страны стали обладателями 70,5 тыс. новых легковых машин – на 3% меньше, чем в январе – октябре 2019 года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

, источник: АВТОСТАТ

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