General Motors наймет 3000 новых сотрудников | АВТОСТАТ

General Motors наймет 3000 новых сотрудников

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General Motors наймет 3000 новых сотрудников

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Американский автоконцерн General Motors начал набор 3000 новых сотрудников, чтобы укрепить свой потенциал в области проектирования и разработки программного обеспечения. Речь пойдет в первую очередь о вакансиях в сфере инженерного обеспечения, проектирования и информационных технологий. Ожидается, что набор новых сотрудников позволит ускорить разработку электромобилей, пишет агентство "Интерфакс".

"Мы находимся на переходном этапе, который начался в самом конце 2018 года, - заявил вице-президент GM по электрическим и автономным транспортным средствам Кен Моррис. - Мы движемся в сторону нашего будущего с электромобилями. Это поможет нам двигаться быстрее".

Напомним, в 2018 году GM объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой закрыла три завода и сократила 8000 специалистов, многие из которых работали над транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания. Компания сообщала тогда, что намерена нанять других инженеров для разработки 20 моделей электромобилей к 2023 году.

Какие модели с классическим ДВС появятся на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили разработки персонал general motors

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