Новый Nissan Qashqai будет представлен весной 2021 года

Компания Nissan опубликовала первые фотографии и видеоролик, показывающие замаскированный Qashqai следующего поколения. Новинка готовится к выпуску весной 2021 года.

Как пишет портал Motor.ru, несмотря на значительный камуфляж, в тизере можно разглядеть узкую светодиодную головную оптику Nissan Qashqai, которая расположена между бампером и капотом. Кроме того, на некоторых кадрах автомобиль можно рассмотреть сзади, где частично выделяются раздвоенные фонари.

Nissan объявил, что новый Qashqai станет первой европейской моделью марки на платформе CMF-C. Архитектура позволит снизить массу модели (в общей сложности почти на 60 кг) за счет применения более легких материалов. К примеру, двери, передние крылья и капот кроссовера будут выполнены из алюминия, который позволит автомобилю «похудеть» на 21 кг. Крышку багажника выполнят из композита.

Из линейки силовых агрегатов исчезнет дизельный мотор. Новый Qashqai будет предложен на европейском рынке с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем, доступным в двух вариантах мощности. Кроме того, третье поколение кроссовера получит силовую установку e-Power. Входящий в ее состав ДВС не будет приводить в действия колеса напрямую. Двигатель станет подзаряжать батареи, питающие электромотор, увеличивая запас хода в пути.

Напомним, в России для нынешнего поколения Nissan Qashqai доступны два варианта силовых установок: турбированный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра (115 л.с.) и атмосферный 2,0-литровый мотор (144 л.с.) Двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT, которая в новом Qashqai была перенастроена специально для российского рынка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Nissan начали продажи кроссовера Nissan Qashqai 2020-го модельного года. Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе. Цены на Nissan Qashqai 2020-го модельного года в комплектации XE начинаются с отметки 1 млн 395 тыс. рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE составит от 1 млн 522 тыс. рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 млн 846 тыс. рублей (для комплектации SE Yandex) и от 1 млн 910 тыс. рублей (для комплектации LE Yandex). Стоимость автомобиля в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,0 л. составляет 2 008 тыс. рублей.

По итогам октября продажи кроссовера Nissan X-Trail на российском рынке выросли на 85% и составили 2031 автомобиль.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Nissan, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».