В России выпущена 500-тысячная LADA Vesta

Завод «ЛАДА Ижевск» 13 ноября выпустил 500-тысячный автомобиль LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2015 года. Юбилейным стал седан Vesta Cross в комплектации [BLACK], оснащенный 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. Автомобиль отправился в дилерский центр в г. Кемерово, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, производство моделей LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении [BLACK] на предприятии «ЛАДА Ижевск» началось в сентябре этого года. Стоимость седана LADA Vesta Cross [BLACK] составляет 849,9 тыс. рублей с механической коробкой передач и 934,9 тыс. рублей с автоматической трансмиссией. Универсал LADA Vesta SW Cross [BLACK] предлагается по цене от 890,9 тыс. рублей с МКП и 975,9 тыс. рублей с АТ.

Завод «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 84317 машин (-8%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta). При этом в настоящее время половина продаж LADA Vesta приходится на модификации с типом кузова SW.

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