Представлен обновленный Land Rover Discovery

Компания Land Rover представила внедорожник Discovery 2021 модельного года. Из внешних отличий автомобиль получил немного другие бамперы и решетку радиатора, новые светодиодные фары головного света и задние фонари, широкие анимированные передние и задние указатели поворота, пишет портал Carscope.ru.

В салоне Discovery доработана центральная консоль, установлены более комфортные сиденья второго ряда и новый четырехспицевый руль, обновлена цифровая приборная панель. Воздуховоды сидений второго ряда перенесены с центральных стоек на центральную консоль.

В оснащении появились новая мультимедийная система Pivi Pro с широким 11,4-дюймовым сенсорным HD-дисплеем (на 48% больше прежнего), двумя LTE-модемами и беспроводным обновлением ПО автомобиля, ключ-браслет Activity Key нового поколения, держатели планшетов Click and Go для пассажиров второго ряда, технология конфигурации сидений Intelligent Seat Fold, система очистки воздуха в салоне с технологией фильтрации ультрамелких частиц PM2,5, Bluetooth с возможностью подключения двух смартфонов одновременно. Еще одно новшество 2021 модельного года – система «прозрачного капота» ClearSight Ground View: она выводит на экран изображение скрытого под капотом пространства.

Линейка двигателей изменилась: на смену прежним 6-цилиндровым моторам пришли агрегаты семейства Ingenium. В России их будет два: бензиновый P360 (3,0 литра, 360 л. с., 500 Нм) и дизельный D250 (3,0 литра, 249 л. с., 570 Нм). Бензиновый двигатель оснащен мягкогибридной технологией Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) с 48-вольтовым стартер-генератором. Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В стандартную комплектацию кроссовера вошла пневматическая подвеска, а у бензиновой версии в «базе» также будет технология Adaptive Dynamics. У системы Terrain Response 2 появился новый режим движения Wade Mode, который помогает преодолевать брод.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 - 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».