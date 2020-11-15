Жители России стали меньше покупать подержанных мотоциклов

Если покупки новых мотоциклов в нашей стране растут, то подержанных – падают. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года россияне приобрели почти 75 тыс. мотоциклов с пробегом. Это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом, даже несмотря на существенный рост покупок в сентябре (+25% до 8,5 тыс. шт.), вторичный рынок мототехники в России все еще испытывает падение.

Наибольшие предпочтения здесь россияне отдают подержанным мотоциклам из Японии, на долю которых приходится более 60% рынка. Так, с января по сентябрь было куплено 46 тыс. мотоциклов с пробегом японских марок. Примерно одинаковой популярностью пользуются б/у мототехника китайских и российских производителей (6,3 тыс. и 6,2 тыс. шт. соответственно). Еще ниже эти показатели у подержанных мотоциклов из Германии (5,3 тыс. шт.) и США (3,4 тыс. шт.). На долю остальных брендов суммарно приходится 10% вторичного рынка мототехники.

Если рассматривать региональную структуру этого рынка, то примерно четвертая его часть приходится на Москву и область. Жители российской столицы за отчетный период стали обладателями порядка 10 тыс. мотоциклов с пробегом, а Подмосковья – 7,7 тыс. единиц. В Санкт-Петербурге по итогам 9 месяцев было куплено около 4 тыс. таких транспортных средств. Из нестоличных субъектов РФ стоит выделить Краснодарский край (3,4 тыс. шт.) и Свердловскую область (3,1 тыс. шт.). В каждом из оставшихся регионов местные жители приобрели менее 2 тыс. экземпляров подержанной мототехники.

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Фото: BMW