Рынок отечественных автомобилей с пробегом упал на 9%. А в Тольятти – вырос

Россияне стали меньше покупать отечественных автомобилей с пробегом, кроме тольяттинцев. Как выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», Тольятти оказался единственным в ТОП-10 городов РФ, в котором был отмечен рост рынка подержанных легковых машин отечественных марок.

По данным агентства, за 9 месяцев 2020 года жители нашей страны приобрели около 1 млн отечественных автомобилей с пробегом. Это на 9% меньше, чем год назад.

Больше всего таких машин покупают в Москве и Санкт-Петербурге (14725 и 9287 шт. соответственно). На третьем месте находится Самара (7769 шт.), на четвертом – соседний Тольятти (7605 шт.). Но если в Автограде объем рынка автомобилей с пробегом отечественных марок вырос на 2%, то в Самаре он снизился на 4%. Такая же тенденция наблюдается в столице и Питере (-14% и -2% соответственно).

Если рассматривать города-лидеры по объему вторичного рынка отечественных машин, то оказывается, что в ТОП-10 лишь Тольятти демонстрирует рост. Так, в Саратове этот рынок сократился на 6% (до 6024 шт.), в Воронеже – на 8% (до 5754 шт.), в Казани – на 4% (до 5693 шт.), в Челябинске – на 8% (до 5619 шт.), в Волгограде – на 6% (до 5485 шт.) и в Екатеринбурге – на 3% (до 5214 шт.).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», если объем покупок б/у отечественных автомобилей падает, то в отношении подержанных иномарок наблюдается небольшой рост (+0,2% до 2,9 млн единиц).

Найти автомобили с пробегом можно и в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ