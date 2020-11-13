Hyundai открыла новый дилерский центр в Южно-Сахалинске

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с ГК «Восток» открыли новый дилерский центр Hyundai в Южно-Сахалинске. Он стал самым восточным дилерским центров компании на Сахалине, сообщает пресс-служба корейской марки.

Общая площадь участка дилерского центра Hyundai в Южно-Сахалинске составляет около 2 га, площадь здания – 1556 кв.м. Шоу-рум площадью 600 кв.м позволяет разместить весь модельный ряд Hyundai. Клиентам дилерского центра доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программы утилизации и trade-in. Сервисная зона площадью 400 кв.м с шестью постами сервиса и современным диагностическим оборудованием обеспечивает выполнение различных видов работ по обслуживанию автомобилей Hyundai, в том числе гарантийный и постгарантийный ремонт и установку дополнительного оборудования.

Как отмечает управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, открытие самого большого дилерского центра Hyundai в Дальневосточном федеральном округе усилит присутствие марки в этом ключевом регионе и позволит компании удовлетворить запросы более широкой аудитории клиентов. На данный момент дилерская сеть Hyundai в России насчитывает 190 центров, являясь одной из самых крупных в России.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Hyundai реализовали 129474 автомобиля, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,9%, согласно данным АЕБ.