Мария Морозова займет руководящую должность в головном офисе Mercedes-Benz

Директор по продажам легковых автомобилей Mercedes-Benz в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» Мария Морозова с 1 января займет должность руководителя по работе по направлению продаж регионов Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Индия и Россия в центральном офисе «Мерседес-Бенц», расположенном в немецком Штутгарте. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, отметив, что «переедет туда на несколько лет».

Мария Морозова родилась в Екатеринбурге. Окончила Уральский государственный университет им. Горького, проходила стажировку в университете Аугсбурга (Германия). Кандидат исторических наук.

Свою карьеру в «Мерседес-Бенц РУС» она начала в 2004 году. C января 2007 года работала в должности руководителя отдела по связям с государственными и общественными структурами. В 2011 году была назначена директором департамента внешних связей, маркетинга и коммуникаций, где отвечала за разработку и реализацию маркетинг-стратегии, медиа-планирование и ритейл-маркетинг, а также занималась оценкой эффективности маркетинговых коммуникаций дилерских предприятий. С 1 февраля 2014 года работает директором по продажам легковых автомобилей Mercedes-Benz в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».

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Фото с личной страницы Марии Морозовой в Facebook (@vorgi)