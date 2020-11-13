Volkswagen открывает первые дилерские центры в новом дизайне

Компания Volkswagen совершенствует процесс продажи автомобилей и открывает первые дилерские центры в новом дизайне – «Фаворит Хофф МКАД» и «Динамика Череповец». Новая концепция дилерских помещений предполагает гибкую структуру, которая рассчитана на более индивидуальное взаимодействие с клиентом, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Для удобства покупателей консультационные зоны представлены приватными комфортными пространствами, в которых клиентам предоставляется возможность подбора и конфигурации автомобиля. Управление процессом осуществляется либо консультантом, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. Вся информация выводится на современные экраны. Инновационные технологии позволяют продемонстрировать автомобили, вне зависимости от их наличия в салоне, подробно изучить детали и особенности различных модификаций, ознакомиться с работой различных систем и ассистентов. Клиент может увидеть и сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить информацию об опциях, ценах и сроках поставки автомобиля. После завершения процесса подбора или конфигурации автомобиля клиенту будет отправлена электронная спецификация с данными автомобиля вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме.

Дилерские центры «Фаворит Хофф МКАД» и «Динамика Череповец» осуществляют продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, предлагают клиентам полный спектр услуг сервисного обслуживания, кузовной и слесарный ремонт, а также страховые услуги, услуги кредитования и trade-in. В демонстрационном зале представлен весь модельный ряд марки, здесь же расположены комфортные клиентские секции. Для гостей с детьми предусмотрен детский уголок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 80640 автомобилей, что на 6% меньше по сравснению с аналогичным периодом прошлого года. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,8% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры Volkswagen, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».