Haval в 2021 году представит в России две новинки

Компания Haval в 2021 году представит на российском рынке две новые модели. Об этом в интервью журналу «За рулем» сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего. Названия автомобилей он не привел, но указал сегменты, в которые войдут новинки.

«В следующем году мы запустим новую модель, которая будет конкурировать с компактными кроссоверами. А еще предложим кроссовер в сегменте между моделями F7 и H9», – сказал Жером Сего. Он также добавил, что вплоть до 2025 года компания будет ежегодно выпускать как минимум одну новую модель.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в сегменте компактных кроссоверов Haval может представить в России новый паркетник под названием First Love, который в модельной линейке марки сменит актуальный H2, или новый F5. Что касается кроссовера «в сегменте между моделями F7 и H9», то тут формально тоже два варианта – H7 и новый H6.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 13251 автомобиль, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, на втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».