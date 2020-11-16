Ferrari представила самый мощный кабриолет в своей истории

Компания Ferrari представила открытую версию нового флагманского суперкара SF90, которая получила традиционное название Spider. Автомобиль стал самым мощным серийным кабриолетом в истории итальянской марки, пишет портал Autonews.ru.

В Ferrari отмечают, что жесткая складная крыша с электрическим приводом выполнена из алюминия, благодаря чему получилась значительно легче остальных традиционных конструкций. Верх, который с сложенном положении отнимает у багажного отделения примерно 100 л объема, может убираться и раскладываться на ходу за 14 секунд. Масса автомобиль составила 1670 кг, что на 100 кг больше по сравнению с купе SF90 Stradale.

Ferrari SF90 Spider оснащена гибридной силовой установкой, созданной на базе четырехлитрового твин-турбомотора V8, развивающего 780 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он действует совместно с тремя электрическими двигателями, один из которых расположен между ДВС и коробкой передач. Два остальных электромотора находятся на фронтальной оси и приводят в движение передние колеса. Трансмиссия – 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В сумме гибридная установка выдает 1000 л.с. и 800 Нм.

Ferrari SF90 Spider способен набирать с места первую «сотню» за 2,5 сек., а на разгон с нуля до 200 км/ч уходит 7 секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 340 км/ч.

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