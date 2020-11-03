Toyota обновила легендарный седан Crown

Компания Toyota представила обновленный седан Crown пятнадцатого поколения. Автомобиль выпускается с 1955 года и является самой старой моделью японской марки. Новинка доступна для заказа на японском рынке от 47 тыс. долларов, пишет "Российская газета".

Снаружи седан Toyota Crown, длина которого составляет 4910 мм, не изменился. Появились лишь оригинальные колесные диски и новые эмали кузова. Экстерьер автомобиля отличает характерная решетка радиатора, агрессивная бамперная группа, спойлер на крышке багажника, спортивная выхлопная система.

Главное - интерьер получил пересмотренную переднюю панель с 12,3-дюймовым тачскрином и другим блоком управления климат-контролем. Помимо этого, имеется современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также модернизированная версия комплекса систем безопасности Safety Sense.

Что касается технической части, Toyota Crown по-прежнему предлагается в трех исполнениях. Первый заднеприводный вариант оснащается 2,0-литровой "турбочетвёркой" мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Второй обладает 226-сильной гибридной установкой с "атмосферником" объемом 2,5 литра. Привод - задний или полный. Под капотом последнего (задний привод) располагается 3,5-литровый "атмосферник" V6. Двигатель работает в связке с электромотором и "автоматом". Суммарная мощность - 359 л.с.

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