Мировой авторынок в октябре увеличился на 2,3% до 7 млн 626 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 61 млн 794 тыс. единиц (-17%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в октябре остается Китай с показателем 2 млн 497 тыс. машин, что на 10,4% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительная динамика наблюдается шестой месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. В Америке было реализовано 1 млн 351 тыс. автомобилей – на 1,3% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в октябре составили 1 млн 176 тыс. машин (-6,1%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 12,4% до 398,8 тыс. единиц. При этом российский авторынок усилил рост до 7%, а наилучшую динамику в регионе по-прежнему показывает Турция.

В Южной Америке местные дилеры продали 240,4 тыс. автомобилей, что на 11,8% меньше по сравнению с октябрем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (401,5 тыс. шт., -28,8%), Канаду (160,3 тыс. шт., 0%) и Корею (156,5 тыс. шт., +1,1%).

Какие автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».