Renault открыла первый дилерский центр в Приморском крае

Компания Renault открыла во Владивостоке первый в Приморском крае дилерский центр – «Автомир Восток». Таким образом, новый автосалон стал самой крайней точкой на карте дилерской сети Renault Россия, сообщает пресс-служба французской марки.

Шоу-рум и сервисный центр входят в единый комплекс «Renault Автомир» с административно-техническими помещениями общей площадью 3087 кв.м. Шоу-рум площадью 570 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 9 автомобилей. Автосалон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, зонами ожидания с Wi-Fi и зоной выдачи новых машин.

Общая площадь сервисной зоны составляет 468 кв.м и оборудована 6 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. Ожидая в салоне выдачу автомобиля, клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Renault реализовали 14356 автомобилей – на 5% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 102410 машин, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,6%, согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».