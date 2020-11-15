Продажи автомобилей KIA с пробегом в октябре выросли на 53%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам октября реализовали 1081 такую машину, что на 53% больше по сравнению с прошлым годом. За десять месяцев 2020 года было реализовано свыше 7 тыс. сертифицированных автомобилей KIA с пробегом (+7%), сообщает пресс-служба KIA. В настоящее время по программе «KIA Уверен» работают 134 официальных дилера KIA в России.

Напомним, в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Сколько сейчас может стоить трехлетний KIA Rio (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценить авто».