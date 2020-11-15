Испанский авторынок в октябре усилил падение

Испанский авторынок в октябре снизился на 21% и составил 74228 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на действие программы обновления автопарка, снижение спроса продолжается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 669662 единицы (-36,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в октябре стал местный SEAT, реализовавший 6524 автомобиля (-15,7%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 21% до 6073 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 5475 машин (-29,3%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (4838 шт., -16,8%) и Renault (4613 шт., -15,8%).

Автомобили некоторых из этих марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.