Испанский авторынок в октябре усилил падение | АВТОСТАТ

Испанский авторынок в октябре усилил падение

274 0

Испанский авторынок в октябре усилил падение

Обзор рынка легковых автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

Испанский авторынок в октябре снизился на 21% и составил 74228 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на действие программы обновления автопарка, снижение спроса продолжается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 669662 единицы (-36,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в октябре стал местный SEAT, реализовавший 6524 автомобиля (-15,7%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 21% до 6073 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 5475 машин (-29,3%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (4838 шт., -16,8%) и Renault (4613 шт., -15,8%).

Автомобили некоторых из этих марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи италия авторынок европы автомобильные рынки мировой авторынок

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно