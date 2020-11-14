Nissan в октябре увеличил продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Nissan в октябре реализовали 5873 автомобиля – это почти в 2,1 раза больше, чем год назад. По итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано 46408 автомобилей Nissan, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,9% против 3,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в октябре стал кроссовер Nissan X-Trail, чьи продажи выросли в 2,9 раза и составили 2549 штук. Второе место занял Nissan Qashqai с показателем 2031 реализованная машина, что на 85% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Nissan начали начали продажи кроссовера Nissan Qashqai 2020-го модельного года. Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе.

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».