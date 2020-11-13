Российский авторынок в октябре поднялся на четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в октябре продолжил рост, поднялся на четвертое место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в октябре стала Германия, где было продано 274303 машины (-3,6%). Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 171049 реализованных автомобилей (-9,5%). Третий результат среди европейских авторынков показала Италия – 156978 машин (-0,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), после почти 10-процентного роста в сентябре положительная динамика сошла на нет, что отчасти обусловлено меньшим количеством рабочих дней по сравнению с октябрем прошлого года.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 144 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Великобритания, чьи дилеры реализовали 140945 автомобилей (-1,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат продаж за октябрь с 2011 года, при этом на падении продаж сказалось, прежде всего, введение с 23 октября комендантского часа в Уэльсе.

Добавим также, что авторынок Испании в октябре снизился на 21% и составил 74228 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на действие программы обновления автопарка, снижение спроса продолжается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

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