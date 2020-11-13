Subaru рассказала о новинках для России в 2021 году

Компания Subaru в 2021 году планирует представить на российском рынке две новинки. В апреле должны начаться продажи обновленного кроссовера Subaru XV, а ориентировочно в июле у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Субару Мотор».

Напомним, Subaru Outback шестого поколения построен на новой глобальной платформе Subaru Global Platform, а его внешность разработана в рамках дизайнерской концепции бренда «Dinamic X Solid». Что касается интерьера, основной акцент сделан на новый монитор аудиосистемы, обладающий рекордной для сегмента диагональю 11,6 дюйма и расположенный вертикально. Объем багажного отсека со сложенными сиденьями второго ряда составляет 2144 л. Клиренс увеличился с 213 мм до 220 мм. В настоящее время на российском рынке доступен Outback пятого поколения, который оснащается горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2.5 литра и 3.6 литра.



Между тем, в 2021 году российский рынок покинет бизнес-седан Subaru Legacy. Напомним, минувшим летом компания Subaru привезла в Россию прощальную серию Legacy Ultimate из 77 автомобилей, которые станут последними для нашей страны. Новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в Россию поставляться не будет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Subaru начали прием предзаказов на кроссовер Subaru Forester в новой комплектации Sport, которая уже с 25 ноября появится в продаже. Стоимость новинки составит 2 млн 999 тыс. 900 рублей.

Стоит отметить, что среднеразмерный кроссовер Forester является бестселлером Subaru на российском рынке. По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 4794 автомобиля, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».