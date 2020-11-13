AUTOSTAT Anayitic Day - 2: как рассчитать цену на автомобиль с пробегом?

25 ноября 2020 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет онлайн-конференцию «AUTOSTAT Analytic Day - 2», где представит отчеты и IT-продукты собственной разработки. Эти сервисы помогают не только оценить автомобиль с пробегом, но также проанализировать ситуацию на рынке «в моменте» или в динамике за период.

Вы знаете, сколько стоят сейчас новые кроссоверы? Какие модели появились на рынке за последнее время? Как выросли цены на самые бюджетные седаны? Эти данные можно найти в отчете «Мониторинг цен на новые автомобили».

А по какой цене продается сейчас 3-летний KIA Rio или BMW X5? Разобраться в этом помогут «Мониторинг цен на вторичном рынке» и углубленный аналитический отчет «PRICE BOOK». Здесь расчет цен происходит на основе анализа реальных объявлений о продаже б/у автомобилей на основных интернет-площадках в России.

Сколько стоит конкретный автомобиль с пробегом в зависимости от конфигурации, пробега и года выпуска? Как получать готовые лиды на обмен авто по trade-in и увеличить конверсию с сайта? Эти задачи решает «Калькулятор оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом». Встраиваете калькулятор на сайт и привлекаете дополнительный трафик из потенциальных клиентов!

Есть необходимость проверить сразу 100, 500, 1000 автомобилей и рассчитать их стоимость? Это можно сделать с помощью наших сервисов VIN-data. Рассчитаете стоимость по VIN-номеру, а заодно проверите историю перепродажи этой машины и определите ее технические параметры.

Вам интересна актуальная, а главное проверенная информация о ценах на автомобили? Хотите использовать умные инструменты для расчетов? У нас есть такие! Покажем, расскажем и объясним, как работают продукты «АВТОСТАТ», которые действительно помогают продавать автомобили.

Участие в конференции «AUTOSTAT Analytic Day - 2» бесплатно. Посмотреть и задать вопросы можно будет 25 ноября с 10:00 до 13:00 (время московское). Регистрация - здесь.