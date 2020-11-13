MINI радикально изменит модельный ряд

Компания MINI планирует радикально изменить модельный ряд. По данным издания AutoЕxpress, место MINI Cooper в нем займет новый компактный хэтчбек, Countryman вырастет в габаритах, а ниша между ними достанется электрокроссоверу. В то же время марка может отказаться от непопулярных моделей Convertible и Clubman и уберет из линейки подключаемые гибриды, пишет портал Motor.ru.

Цель таких перемен – сохранить конкурентоспособность на стремительно «зеленеющем» авторынке и в конечном итоге стать полностью электрифицированным брендом. Однако в ближайшем будущем марка не планирует полностью отказываться от ДВС.

По словам главы компании Бернда Кёрбера, план разработки нового поколения MINI готов на 80%. Первая из трех ключевых моделей марки увидит свет в 2023 году – это будет маленький трехдверный хэтчбек, который предложат с полностью электрической установкой и с бензиновыми моторами. О возможном возвращении разросшегося с годами «Купера» к классическим габаритам Кёрбер говорил еще в прошлом году. По его словам, он хотел бы сделать хэтчбек «настолько маленьким, насколько это вообще возможно».

Электрическая версия модели станет глобальной и встанет на конвейер совместного предприятия MINI и Great Wall в Китае. Бензиновая получит те же размеры и характерный для марки дизайн, но будет собираться на заводе в Оксфорде на платформе BMW.

За трехдверным хэтчбеком последует абсолютно новая модель – кроссовер с безальтернативной электрической силовой установкой. Появление модели, с которой MINI вступит в набирающий популярность сегмент «зеленых» кроссоверов, запланировано на 2024 год. Базой для новинки станет та же платформа Great Wall, что и для хэтчбека, а сборку кроссовера наладят в Китае.

Countryman, который является самой большим автомобилем MINI, в новом поколении еще сильнее разрастется в габаритах. По словам Кёрбера, Countryman приблизится к размерам BMW X1 с 4,4-метровым кузовом, но сохранит «пропорции MINI». Актуальная «пятидверка» достигает в длину 4299 мм. В моторную гамму нового «Кантримэна» также войдут полностью «зеленые» установки и бензиновые двигатели, однако, в отличие от хэтчбека, у модели будет единая база BMW. Гибридные версии будут исключены из палитры – по мнению Кёрбера, они не смогут соперничать с электрокарами с запасом хода более 400 км.

Судьба Clubman и Convertible пока не решена, однако глава марки надеется, что удастся продлить жизнь «важной для бренда» открытой модели хотя бы на еще одно поколение. В августе сообщалось, что «двухдверка» может покинуть конвейер в 2024 году спустя почти 20 лет производства. Причина – в плохих показателях продаж: в прошлом году MINI удалось продать чуть более четырех тысяч кабриолетов в США, что на 25% меньше, чем годом ранее.

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Фото: autoexpress.co.uk