АВТОВАЗ ожидает снижения продаж новых автомобилей в России

АВТОВАЗ ожидает снижения продаж новых легковых и легких коммерческих машин автомобилей в 2020-2021 году в диапазоне 9-11%, заявил вице-президент компании по внешним связям Сергей Громак.

«Наши аналитики все равно предсказывают, что рынок этого года, автомобильный рынок по своему объему будет где-то на 11% ниже, чем рынок 2019 года. Сдержанно мы оцениваем и рынок следующего года, где-то на 9% мы полагаем объем рынка автомобильного будет ниже, чем рынок 2019 года», – сказал Сергей Громак. Среди негативных для рынка факторов он назвал вторую волну пандемии коронавируса, инфляцию и завершение программы опережающих госзакупок, в рамках которой АВТОВАЗ поставил 16 тыс. автомобилей. Представитель АВТОВАЗа пояснил агентству «РИА Новости», что диапазон снижения рынка на этот и будущий год оцениваются примерно одинаково, от 9% до 11%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 37019 автомобилей LADA – это на 22% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с октября 2014 года. По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 264680 машин, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском авторынке, а рыночная доля марки LADA составила 22,3% против 21,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Между тем, АВТОВАЗ планирует ввести неполную 4-дневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского авторынка. При этом линия В0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, останется в режиме полной рабочей недели.

«Введение неполной рабочей недели – это превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке в 2021 году. Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

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