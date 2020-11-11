KIA продлила в России сертификат на флагманский седан К900

Компания KIA Motors продлила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на представительский седан K900, оно теперь действует до 2023 года. Напомним, ОТТС – это документ, который дает право на продажу машин в России и других странах ЕАЭС. Продление сертификата означает, что KIA продолжит продавать в нашей стране свою флагманскую модель, пишет «Российская газета».

Напомним, продажи флагманского седана К900, предшественником которого в России был седан Quoris, стартовали на российском рынке в марте 2019 года. Седан представительского класса предлагается в трех комплектациях – Luxe, Prestige и Premium – по цене от 3 млн 664 тыс. 900 рублей до 5 млн 095 тыс. 900 рублей.

В России К900 доступен с двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском: 3,3-литровым V6 GDI (мощность 249 л. с., крутящий момент 347 Нм), или V8 GDI, рабочий объем которого составляет 5,0 л, мощность 413 л.с., а крутящий момент – 505 Нм. Вне зависимости от мотора, на К900 устанавливается второе поколение 8-ступенчатой автоматической трансмиссии и система полного привода с динамическим распределением крутящего момента.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано 167 представительских седанов KIA К900, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».