В России прекращены продажи спорткара Chevrolet Camaro

Компания General Motors завершила поставки автомобилей Chevrolet Camaro. Как рассказали порталу Wroom.ru в российском представительстве GM, возобновление продаж модели на нашем рынке не планируется.

Стоит отметить, что именно Chevrolet Camaro был самым продаваемым новым спорткаром в России. В прошлом году дилеры продали 268 таких машин, что позволило «американцу» обогнать купе BMW 8 серии и Porsche 911.

На российском рынке предлагались только «Камаро», оснащенные 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми лепестками. Такой автомобиль до 100 км/ч разгоняется за 5,9 секунды. Цены на Chevrolet Camaro начинались с отметки 3 млн рублей. Более «горячие» версии с двигателями V6 и V8 в России были недоступны.

Теперь в России предлагаются только две американские модели Chevrolet: кроссовер Chevrolet Traverse и внедорожник Chevrolet Tahoe. Отдельная дилерская сеть с недавних пор продает массовые модели Chevrolet из Узбекистана и Казахстана: субкомпактный хэтчбек Spark, а также компактные седаны Nexia и Cobalt.