Nissan представил обновленный пикап Navara

Компания Nissan представила в Таиланде обновленный пикап Navara (на некоторых рынках этот автомобиль продается под названием Frontier) для азиатских стран. Продажи новинки должны стартовать до конца нынешнего года, цены на машину будут названы позднее.

Как пишет портал Autonews.ru, рестайлинговый пикап Navara оснащается светодиодной оптикой, увеличенными воздухозаборниками, новыми бамперами, другим откидным бортом и большой хромированной решеткой радиатора. Кроме этого, машина получила особую внедорожную версию под названием Pro-4X. Такая модификация комплектуется 17-дюймовыми колесными дисками, багажником на крыше, контрастными вставками и накладками на колесные арки. Nissan Navara может перевозить до 1,2 тонны груза. Высоту бортов грузовой платформы увеличили на 35 мм.

В салоне машины устанавливается новая приборная панель с 7-дюймовым цветным дисплеем, также 8-дюймовый экран мультимедийной системы, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Перечень электронных систем пикапа включает функции помощи при старте в гору и при спуске, систему экстренного торможения, функцию кругового обзора и систему удержания в полосе движения.

Обновленный пикап получил новый 2,3-литровый дизельный мотор dCi с двумя турбокомпрессорами. Мощность агрегата составляет 163 или 190 лошадиных сил. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «автомат». Машину можно будет приобрести с задним или подключаемым полным приводом.

В России на данный момент пикап Navara/Frontier не продается. Модельный ряд японской компании состоит из кроссоверов Qashqai, X-Trail, Terrano и Murano.