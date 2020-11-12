АВТОВАЗ вновь может поднять цены на автомобили LADA

АВТОВАЗ с 18 ноября вновь скорректирует прайс-листы на весь модельный ряд LADA, кроме внедорожника LADA Niva. Об этом стало известно порталу «Лада.Онлайн», по данным которого отечественные автомобили подорожают в среднем на 1%. Как отмечается, это будет шестое массовое повышение цен на LADA в 2020 году. Между тем, на запрос агентства «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа не ответили.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 37019 автомобилей LADA – это на 22% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с октября 2014 года. По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 264680 машин, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском авторынке, а рыночная доля марки LADA составила 22,3% против 21,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Актуальные цены и комплектации на новые автомобили LADA можно посмотреть и сравнить в каталоге «Цена Авто».