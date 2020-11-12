Hyundai готовит 12 новых и обновленных кроссоверов

Американское подразделение Hyundai раскрыло планы по выпуску новинок на 15 месяцев вперед. К концу 2021 года на рынок выйдут 12 новых и обновленных кроссоверов, а также N-версии существующих моделей, пишет портал Motor.ru.

В компании Hyundai пообещали вывести на рынок модернизированные версии моделей с двигателями внутреннего сгорания, умеренные и подключаемые гибриды и электрокары. Что же касается «заряженных» модификаций N Line и N, то до конца 2022 года в продажу поступят семь таких моделей. Ранее N-версией обзавелась новая Sonata, а за ней последуют Elantra N и Tucson N Line. Кроме того, N-версия обещана кроссоверу Kona, в линейке которого пока есть только вариант N Line, отличающийся обвесом в цвет кузова, сплиттером и 18-дюймовыми дисками.

Что же касается новинок для России, то в скором времени стартуют продажи полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade, который придет на смену модели Grand Santa Fe. На сегодняшний день линейка SUV от Hyundai в России включает модели Creta, Tucson и Santa Fe.

Как сообщалось ранее, в начале следующего года компания Hyundai планирует начать продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe четвертого поколения. Кроме того, в 2021 году на российском рынке появятся следующие поколения кроссоверов Tucson и Creta.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Hyundai реализовали 129474 автомобиля, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,9%, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».