АВТОВАЗ скорректировал комплектации хэтчбека LADA Granta

АВТОВАЗ сократил перечень доступных комплектаций хэтчбека LADA Granta. Из конфигуратора этого автомобиля были исключены версии исполнения Luxe с 87-сильным 8-клапанным двигателем и МКП и Luxe Prestige с мотором на 106 л.с. и механической коробкой передач. Их стоимость составляла 617,8 тыс. рублей и 651,8 тыс. рублей соответственно. Однако Luxe Prestige остался доступным для седана и лифтбека LADA Granta, пишет портал «Лада.Онлайн». Напомним, в комплектацию Luxe Prestige входят датчики дождя и света, задние датчики парковки, система курсовой устойчивости и система антипробуксовки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства составила 97166 единиц, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Этот и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.