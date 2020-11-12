Haval в октябре увеличил продажи в России на 6%

Российские дилеры Haval в октябре реализовали 1604 автомобиля, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано 13251 кроссоверов и внедорожников марки (+55%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в октябре остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 552 машины. На втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 529 владельцев.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце октября в продажу поступила новинка бренда Great Wall Motors – пикап GWM Wingle 7. Автомобиль можно приобрести в официальных дилерских центрах Haval, где также будет осуществляться сервисное обслуживание. Стоимость GWM Wingle 7 составляет 1 млн 749 тыс. рублей.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».