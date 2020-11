BMW представил электрический кроссовер iX

Баварский автоконцерн BMW представил новый электрический кроссовер iX, который создан на основе концепт BMW Vision iNext, дебютировавшего в 2018 году. Старт серийного производства новинки намечен на конец ноября 2021 года, сообщает портал Autonews.ru.

Габариты BMW iX схожи с кроссовером BMW X5, однако точных размеров автопроизводитель не сообщает, за исключением длины колесной базы: она составляет три метра ровно (на 25 мм больше, чем у X5). Из деталей дизайна можно ответить безрамочные двери без рукояток (открываются они по нажатию кнопки), а также самые тонкие фары среди всех серийных BMW: они будут светодиодными по умолчанию, а за доплату будут доступны матричная оптика и лазерный дальний свет.

В движение iX приводят два электромотора, по одному на каждую ось, а расчетная суммарная мощность превышает 500 л.с. – точные значения пока не определены, так как автомобиль еще находится в стадии доводки. По данным автопроизводителя, разгон до 100 км/ч у BMW iX происходит в пределах пяти секунд, кроссовер может преодолеть свыше 600 км по циклу WLTP, при этом время зарядки от 10 до 80% должно занимать 40 минут. Кроме того, неофициальные источники говорят, что запланированы и другие версии: одна послабее, на 300 с небольшим сил, а другая – мощнее 600 л.с.

Интерьер BMW iX получит восьмиугольный руль, изогнутый монитор и навороченную электронику с поддержкой 5G.

Напомним, ранее российские дилеры BMW начали прием заказов на BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition в исполнении First Edition. Автомобили выпустят тиражом 250 экземпляров каждой модели, для России предназначены 25 BMW X5 M Competition First Edition и 25 BMW X6 M Competition First Edition. Стоимость BMW X5 M Competition First Edition составляет 12 млн 990 тыс. рублей, BMW X6 M Competition First Edition – 13 млн 390 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры BMW реализовали 29671 автомобиль, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.