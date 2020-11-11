Рассекречен перечень новинок Skoda до 2023 года

Примерный список новинок Skoda опубликовал немецкий журнал AutoBild, по информации которого до конца этого года на рынке появится обновленный кроссовер Kodiaq, дебютировавший в 2017 году. Тестовые прототипы уже были замечены на дорогах, причем Kodiaq был в компании с компактным кроссовером Karoq, о котором в публикации издания почему-то не упоминается.

Весной 2021 года должны начаться поставки электрического Skoda Enyaq iV, заказы на который европейские дилеры уже принимают. Также на следующий год запланирован выход новой Skoda Fabia и "заряженной" RS-версии хэтчбека Scala, пишет "Российская газета".

В 2022 году Skoda выпустит кросс-купе на базе Enyaq iV, хотя ранее сообщалось, что новинка может дебютировать уже в 2021-м. Четвертая генерация Skoda Superb, которая должна покончить с консервативным подходом к дизайну, ожидается в 2023 году.

Ранее компания Skoda рассказала о новиках, которые представит на российском рынке в 2021 году. Так, лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения, который уже предлагается к заказу с мотором 1.4 TSI/150 л.с., в первом квартале 2021 года будет также доступен с двигателями 1.6MPI/110 л.с. и 2.0TSI/190 л.с. В третьем квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на будущий год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Skoda реализовали 75264 автомобиля, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 5,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.