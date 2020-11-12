Honda заявляет, что запустит в производство автономные автомобили 3-го уровня

Honda получила официальное одобрение в Японии для продажи автомобилей с технологией автономного вождения Level 3 "eyesoff", сообщает AutoNews.com.

Автопроизводитель заявил, что планирует начать продажи седана Legend, оснащенного недавно одобренным автоматизированным оборудованием для вождения, с 31 марта 2021 года.

Одобрение японского министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма позволяет системе управлять транспортным средством вместо водителя при определенных условиях, например, когда транспортное средство находится в плотном движении на скоростной автомагистрали, говорится в заявлении Honda в среду.

Когда условия вождения становятся несоответствующими определенным параметрам, система выдает предупреждение, и водитель должен немедленно взять управление на себя, заявляет Honda.

Гонка за созданиеавтономных самоуправляемых автомобилей является ключевым технологическим полем битвы для автопроизводителей, а технологические компании, такие как «родитель» Google Alphabet, также инвестируют миллиарды долларов в область, которая, как ожидается, увеличит продажи автомобилей.

Существует шесть уровней автономности автомобиля, от 0 до 5, начиная от автомобилей без функций помощи при вождении, автомобилей с простыми функциями, такими как круиз-контроль, и заканчивая полностью автономными автомобилями, которым не нужны рулевые колеса или педали тормоза и «газа».

Автомобили уровня 2, которые в настоящее время находятся на дорогах общего пользования, могут контролировать свою собственную скорость и рулевое управление, но должны иметь бдительного водителя, способного взять управление на себя в любое время. В июле Tesla заявила, что она "очень близка" к достижению 5-го уровня автономного вождения.

Mercedes-Benz заявил, что введет функции уровня 3 в свой новый седан S-класса начиная с середины 2021 года, если он получит одобрение регулирующих органов.

Фото: AutoNews.com