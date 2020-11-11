Сколько иномарок купили в Чувашии?

С января по сентябрь 2020 года жители Чувашии стали обладателями 4780 новых иномарок. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из всех купленных иномарок 275 штук пришлось на автомобили премиум-класса, покупки которых в республике, напротив, выросли (+6%). Наибольшие предпочтения в отношении дорогих машин местные покупатели отдают Mercedes-Benz (80 шт.), BMW (65 шт.) и Lexus (51 шт.).

Но если брать весь рынок иномарок, то лидирует здесь KIA – 1080 купленных автомобилей. Также стоит отметить Renault (670 шт.), Hyundai (634 шт.) и Volkswagen (544 шт.). У других иностранных брендов объемы покупок составили менее 500 экземпляров.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на долю иномарок приходится 58% от всех новых легковых автомобилей, купленных в Чувашии по итогам 9 месяцев. Остальные 42% принадлежит отечественным брендам – LADA и УАЗ (3374 и 36 шт. соответственно).

Полный список автодилеров в Чувашской Республике (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: kia-almotors.ru