Более 300 мотоциклов Yamaha попали под отзыв в России

Компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 324 мотоциклов Yamaha YBR125ESD, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва является несоответствие конструкции задней тормозной колодки, из-за которого при высокой температуре существует вероятность того, что накладка может отделиться от основания тормозной колодки, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех транспортных средствах некачественные тормозные колодки будут заменены на модифицированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на прошлой неделе компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 1320 мотоциклов Yamaha GPD125-A, GPD150, MTN320-A, YZF320-A, YZF-R3A, реализованных в 2015 – 2020 годах. Причина отзыва: задний светоотражатель не соответствует правилам ООН в отношении светопередачи, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех мотоциклах некачественные светоотражатели должны быть заменены на модифицированные.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года в России было куплено 785 мотоциклов Yamaha, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате японская марка заняла шестое место среди всех производителей мотоциклов на российском рынке. В целом реализация мотоциклов в нашей стране за январь-сентябрь увеличилась на 22,3% и составила 14651 единицу.