Ferrari не будет переводить весь модельный ряд на электротягу

Генеральный директор Ferrari Луи Камиллери в ходе беседы с инвесторами заявил, что не может себе представить весь модельный ряд итальянской марки подключенным к розетке. Более того, 65-летний глава компании уверен, что до конца его жизни бóльшую часть продаж Ferrari будут составлять машины с топливными моторами.

Несмотря на глобальную моду на электрификацию, охватившую крупнейших автопроизводителей, Ferrari не торопится переводить свои модели на электрическую тягу, пишет портал Motor.ru. На сегодняшний день в арсенале марки имеется подзаряжаемый гибрид SF90 Stradale с силовой установкой на базе 4,0-литрового «твин-турбо» V8. Мотор в тандеме с тремя электродвигателями выдает 1000 л.с. и разгоняет двухдверку до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Сообщалось, что Ferrari работает над второй бензоэлектрической силовой установкой, в основу которой ляжет двигатель V6. Какой модели она достанется, пока неизвестно.

Тем не менее, в планах итальянской марки есть и полностью «зеленый» суперкар, который в компании характеризуют как «пионера новых технологий». Модель уже запатентована: она будет представлять собой двухместный суперкар с четырьмя электромоторами – по одному на каждом колесе.

Однако ждать электрический Ferrari придется не менее пяти лет. Камиллери сообщил, что в процессе разработки марка столкнулась с множеством проблем, а существующие на сегодняшний день «зеленые» технологии назвал недостаточно развитыми. В частности, инженеров категорически не устроила современная конструкция аккумуляторов, которые заряжаются слишком медленно и не способны обеспечить достаточный запас хода. По прогнозам Камиллери, батареи с приемлемыми характеристиками появятся лишь после 2025 года.

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Фото: AutoWP.ru